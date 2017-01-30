Решение суда Москвы о признании госпереворотом Евромайдана вступило в силу

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Решение Дорогомиловского суда Москвы о признании событий в Украине в 2014 году государственным переворотом вступило в законную силу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Евгения Горохова.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олийника и признал события в Украине в 2014 году государственным переворотом. Олейник заявил, что намерен через ОБСЕ обратиться в Венецианскую комиссию. Кроме того, он намерен подать в суд на европейских министров иностранных дел, бывших, по его словам, гарантами соглашения экс-президента Виктора Януковича и оппозиции 21 февраля 2014 года.

"На постановление суда об удовлетворении иска бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олийника и признании юридического факта, что события на Украине в 2014 году являются государственным переворотом и президент Виктор Янукович был отстранен от должности незаконно, апелляционных жалоб от кого-либо не поступало. Между тем истек месячный срок на подачу апелляции на данное решение", — сказала пресс-секретарь.

Таким образом, по ее словам, постановление вступило в законную силу.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения МВД "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.