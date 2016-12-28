Суд в Москве признал Евромайдан госпереворотом. Что дальше?

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего народного депутата Украины (Партия регионов) Владимира Олийныка и признал события в Украине в 2014 году государственным переворотом.

Истец перечислил несколько признаков того, что это был переворот: захват административных зданий, незаконное внесение протестующими изменений в законодательство, отстранение от власти прежних лидеров страны и другие.

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В ходе рассмотрения иска судья допросила бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые руководили Администрацией президента, Генпрокуратурой, МВД и Службой безопасности страны. Все свидетели заявили, что однозначно расценивают происходившие в Киеве в 2014 году события как антиконституционный и государственный переворот.

Также в суде в качестве заинтересованного лица был допрошен экс-президент Украины Виктор Янукович.

Официальная позиция Минюста

В Министерстве юстиции Украины заявили, что решение Дорогомиловского суда не имеет юридических последствий.

"Для нас оно (решение суда, – Ред.) не имеет никаких правовых последствий… Тут нет ни права, ни каких-либо юридических последствий для Украины", — сказала первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова в эфире "Пятого канала".

По ее словам, показания участников процесса не будут использованы в украинских судах, где рассматриваются дела по событиям "майдана".

Скатились до популизма

Аналогичного мнения придерживается и старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Российская Федерация опустилась до уровня украинских популистов и сделала ответный шаг на те решения, которыми пытаются подменить реальную борьбу за независимость и территориальную целостность Украины наши чиновники, как то выдвижение обвинения либо розыск министра обороны Российской Федерации, или, например, проведение обыска в Кремле. На подобные решения просто сделали такой же абсолютно смешной ответ", — сказал Кравец в комментарии РИА Новости Украина.

При этом, по мнению юриста, данное решение не имеет никаких последствий как на внутреннем украинском, так и на международном уровне.

"В связи с тем, что не понятно, кто же там был все-таки ответчиком, и каким образом данная ситуация без участия официальных юристов Украины устанавливалась. Кроме того, районный суд, согласно международного законодательства, не может устанавливать подобные факты. Поэтому эту историю с решением суда я расцениваю исключительно как очередной политический ход теперь Российской Федерации, которая показывает, что у нас тоже есть решения судов, своих районных, которые устанавливают факты переворотов, агрессии, и какие-то другие факты, которые произошли в Украине, как и украинские суды устанавливают аналогичные факты по отношению к Российской Федерации", - пояснил Кравец.

Не все так просто

В то же время экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш обратила внимание, что Украина является участницей действующей Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах 1993 года, в которой в частности, идет речь о признании и исполнении решений, принятых судами государств-участников Конвенции на территории 12-ти государств-участников.

“Решение Дорогомиловского районного суда г. Москвы о признании событий 2014 государственным переворотом принято по актовому делу и не требует исполнения в Украине, или где-либо ещё. Решением установлен факт государственного переворота. И вы можете как угодно оценивать само решение, но в соответствии с Конвенцией 1993 года, решение после его вступления в силу признается без препятствий и ограничений двенадцатью странами-участницами Конвенции: Арменией, Таджикистаном, Беларусью, Туркменистаном, Узбекистаном, Казахстаном, Украиной, Кыргызстаном, Молдовой, Азербайджаном, Грузией и Российской Федерацией", — написала Лукаш на своей странице в Facеbook.

Экс-министр напомнила, что в Декларации о государственном суверенитете Украины, провозглашен "приоритет общепризнанных норм международного права перед нормами внутригосударственного права".

"В Украине признаются частью национального законодательства нормы международных договоров, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины. Это прежде всего договоры, ратифицированные парламентом. Конвенция о которой я вам поведала, ратифицирована и действует, а значит является частью национального законодательства. Выводы сделайте сами", - подытожила Лукаш.