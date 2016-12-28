Решение суда РФ о госперевороте не имеет юридических последствий - Минюст

Сергей Тышковец

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Решение Дорогомиловского суда Москвы о признании событий в Украине в 2014 году государственным переворотом не несет никаких правовых последствий для страны, заявила в среду первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника и признал события в Украине в 2014 году государственным переворотом. Олейник заявил, что намерен через ОБСЕ обратиться в Венецианскую комиссию. Кроме того, он намерен подать в суд на европейских министров иностранных дел, бывших, по его словам, гарантами соглашения экс-президента Виктора Януковича и оппозиции 21 февраля 2014 года.

"Для нас оно (решение суда – ред.) не имеет никаких правовых последствий… Тут нет ни права, ни каких-либо юридических последствий для Украины", — сказала Севостьянова в эфире украинского "Пятого канала".

По ее словам, показания участников процесса не будут использованы в украинских судах, где рассматриваются дела по событиям "майдана".

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

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