МИД РФ предложил Путину выслать из 35 сотрудников диппредставительств США

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. МИД РФ предлагает российскому президенту Владимиру Путину выслать из страны 31 сотрудника посольства США и четырех сотрудников американского Генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Российский МИД вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента Российской Федерации о том, чтобы объявить персонами "нон-грата" 31 сотрудника посольства США в Москве и 4 дипломатов из генерального консульства США в Санкт-Петербурге", — сказал Лавров.

Читайте также — За чертой бедности. Жить стало грустнее, жить стало тоскливее

Кроме того, по словам российского министра, предложено запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном бору в Москве и складом на улице Дорожная.

"Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке", — отметил глава МИД РФ.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Читайте также: Пока "ПриватБанк" "доит" НБУ, гривна падает

Санкции были объявлены после того, как в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Российские власти отрицают подобные обвинения и уже пообещали, что примут "адекватные меры" в ответ на санкции.