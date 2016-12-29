Украинскому ученому, перешедшему в ОПК РФ, вручили российский паспорт

КИЕВ, 29 дек – РИА Новости Украина. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в четверг вручил российские паспорта украинскому ученому Игорю Гашененко и его супруге Людмиле, перешедшим на работу в систему российского ОПК. Торжественная церемония состоялась перед началом заседания коллегии ВПК.

Решение о предоставлении гражданства Российской Федерации было принято по просьбе руководства коллегии ВПК РФ, получившей обращение холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех"). С марта 2016 года ученый работает на одном из заводов холдинга.

"Он является квалифицированным специалистом в области прикладной телеметрической механики и динамики систем взаимодействующих тел, теории нелинейных колебаний и вибраций, что позволило ему в короткий срок сформировать и возглавить на предприятии самые наукоемкие направления конструкторских работ по созданию перспективных навигационных систем, которые ориентированы на использование в самых разных изделиях", — пояснил Рогозин.

Российский вице-премьер отметил большой опыт научной работы доктора физико-математических наук Гашененко, который с 1983 по 2014 год работал в Институте прикладной математики и механики Национальной академии наук Украины. С 2011 года Игорь Гашененко является членом Российского национального комитета по теоретической прикладной механике (организация при РАН).

"Я обратился к президенту Владимиру Путину, 9 сентября этого года он дал согласие на то, чтобы Игорь Николаевич и члены его семьи были приняты в российской гражданство, и сегодня мне выпала честь вручить паспорта нашим теперь уже соотечественникам, нашим согражданам", — объявил Рогозин.

По его словам, в России "будут рады и дальше в нашу оборонную семью принимать высококвалифицированных специалистов Украины".

Вице-премьер отметил, что, видя происходящее в Украине, российские оборонщики переживают за судьбы своих украинских коллег. "Но мы рады тому, что они вливаются в нашу общую работу", — подчеркнул Рогозин.

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Ранее вице-премьер РФ неоднократно высказывался за активное привлечение квалифицированных кадров из Крыма и Украины на предприятия ОПК России. По мнению Рогозина, предоставление российского гражданства и возможностей для продолжения работы позволит отрасли сохранить уникальных специалистов.

Ранее сообщалось, в период с 2014 года по 2016 год включительно жители Крыма получили 52 тысячи 910 заграничных паспортов украинского образца на территории материковой части Украины.