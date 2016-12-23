Крымчане за два года получили почти 53 тыс украинских загранпаспортов

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В период с 2014 года по 2016 год включительно жители Крыма получили 52 тысячи 910 заграничных паспортов украинского образца на территории материковой части Украины, сообщили Крым.Реалии в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины.

При этом в 2014 году было оформлено 11239 паспортов, в 2015 году украинская миграционная служба выдала крымчанам 25091 загранпаспорт, в 2016 году количество выданных документов составило 16580.

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"Жители Крыма-граждане Украины могут оформлять загранпаспорта на равных с жителями материковой Украины условиях при наличии всех необходимых документов", — говорится в сообщении Госмиграционной службы.

Ранее Евросоюз, США и другие страны, которые не признают российский статус Крыма, заявили, что не будут пускать к себе жителей Крыма с российскими загранпаспортами. Визу будут давать только по украинским загранпаспортам.

Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.