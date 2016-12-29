Первыми российские газотурбинные двигатели взамен украинских получат фрегаты 22350

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КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил в четверг, что новейшие фрегаты проекта 22350 первыми получат российские газотурбинные двигатели производства НПО "Сатурн", разработанные для замены украинских аналогов.

Ранее Украина отказалась от поставки оплаченных Россией газотурбинных двигателей, которые предназначались для установки на фрегаты проекта 22350 и 11356. В результате сроки строительства части боевых кораблей были сдвинуты.

"По газотурбинным двигателям у нас работа идет в соответствии с планом, первыми двигатели производства НПО "Сатурн" получат фрегаты проекта 22350, затем корветы, суда с динамическим принципом поддержания, и к середине 2018 года они пойдут на фрегаты проекта 1135", — сказал РИА Новости Рахманов.

Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4500 тонн, длиной в 135 метров и шириной в 15 метров. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130-мм, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут". Всего планируется к постройке восемь фрегатов проекта 22350.