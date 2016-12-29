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Первыми российские газотурбинные двигатели взамен украинских получат фрегаты 22350

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Президент ОСК Алексей Рахманов заявил, что первыми двигатели производства НПО "Сатурн" получат фрегаты проекта 22350, затем корветы, суда с динамическим принципом поддержания, и к середине 2018 года они пойдут на фрегаты проекта 1135.
Фрегат проекта 22350 Адмирал Горшков. Архивное фото
Фото: Shiitakemann

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил в четверг, что новейшие фрегаты проекта 22350 первыми получат российские газотурбинные двигатели производства НПО "Сатурн", разработанные для замены украинских аналогов.

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Ранее Украина отказалась от поставки оплаченных Россией газотурбинных двигателей, которые предназначались для установки на фрегаты проекта 22350 и 11356. В результате сроки строительства части боевых кораблей были сдвинуты.

"По газотурбинным двигателям у нас работа идет в соответствии с планом, первыми двигатели производства НПО "Сатурн" получат фрегаты проекта 22350, затем корветы, суда с динамическим принципом поддержания, и к середине 2018 года они пойдут на фрегаты проекта 1135", — сказал РИА Новости Рахманов.

Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4500 тонн, длиной в 135 метров и шириной в 15 метров. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130-мм, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут". Всего планируется к постройке восемь фрегатов проекта 22350.

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