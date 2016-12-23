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Омбудсмены Украины и РФ договорились о перекрестном посещении заключенных

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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека достигли договоренности об организации посещения ими некоторых категорий осужденных граждан Украины и России.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Архивное фото
Украинское фото

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова договорились о посещении  украинских осужденных, находящихся в РФ,и  российских осужденных, находящихся на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

"Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека В.В. Лутковская достигли договоренности об организации посещения ими некоторых категорий осужденных граждан России и Украины, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях на территории Украины и России", — сообщили РИА Новости в аппарате Москальковой.

В аппарате также отметили, что данные визиты обусловлены взаимным желанием омбудсменов "ознакомиться на месте с условиями содержания заключенных, а также рассмотреть возможные варианты реализации применительно к конкретным случаям имеющегося в международной практике права осужденных на отбывание наказания на территории государства своего гражданства".

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