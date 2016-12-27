РФ удивлена, что США "увязывают" контакты с кризисом в Украине - Захарова

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Москва удивлена тем, что США "увязывают" двусторонние контакты по военной линии с украинским кризисом, говорится в комментарии официального представителя российского МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, в Москве обратили внимание, что в подписанном президентом США Бараком Обамой законе о расходах на оборону в 2017 году "сохраняется запрет на военное сотрудничество с нами до тех пор, пока Россия не прекратит "оккупацию украинской территории", не будет "соблюдать свои обязательства" в рамках минских договоренностей, не остановит "агрессивные действия, угрожающие суверенитету членов НАТО".

"Упорное увязывание двусторонних контактов по военной линии с украинским кризисом не может не вызывать удивление", — заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что "американским партнерам пора признать очевидное – решение населения Крыма вернуться в состав России и нынешнее удручающее положение дел в Украине являются следствием не мифической "российской агрессии", а прямым результатом государственного переворота в Киеве почти три года назад, идеологом и куратором которого была нынешняя администрация США".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.