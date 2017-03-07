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    Пресс-Центр

    Экономика Украины на дне. Как вывести ее из этого состояния: рецепт "Публичного аудита" - пресс-конференция

    (обновлено: )11210
    В четверг, 9 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему: "Экономика Украины на дне. Как вывести ее из этого состояния: рецепт "Публичного аудита".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В четверг, 9 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему:  "Экономика Украины на дне. Как вывести ее из этого состояния: рецепт "Публичного аудита".

    Целью данного исследования является анализ и обобщение базовых макроэкономических показателей Украины за период 2013–2016 годов. Специалисты общественной организации "Публичный аудит" решили осуществить комплексный глобальный анализ базовых макроэкономических показателей Украины за указанный период, подробно изучив 5 важнейших структурных составляющих, имеющих прямое или косвенное существенное влияние на формирование социально-экономического состояния страны. Это макроэкономический анализ экономического состояния, дисбалансы в структуре отечественной экономики, негативные условия для функционирования банковского сектора, управление государственными финансами, которое в этом году может привести к дефициту бюджета более чем на 80 млрд грн, сокращение доходов населения. 

    Одной из главных целей экспертов было определить допущенные основные фундаментальные просчеты, установить причинно-следственную связь управленческих ошибок в нынешней социально-экономической ситуации. Они пришли к выводам, что ситуация с экономикой показывает негативную тенденцию по всем фронтам: кумулятивное падение реального ВВП —15% (с 2013 г.), падение номинального ВВП в дол. США —50,23% (к 2013 г.), кумулятивная инфляция– 114,6% (с 2013 г.), кумулятивная девальвация —325% (к 2013 г.), падение экспорта —86,6% (к 2013 г.), отрицательный результат счета текущих операций – 3,6% от ВВП по результатам 2016 года, валовый внешний долг – 131% (по состоянию на 01.01.2016).

    Существует еще одна ключевая проблема – отсутствие четкого и объективного плана выхода из кризиса, что скатывает наше государство в состоянии экономического и социального хаоса. Поэтому в "Публичном аудите" подготовили также собственную программу, включающую 8 базовых принципов, которая поможет восстановить экономику Украины. 

    Эксперты пресс-конференции: 

    Максим Гольдарб, директор общественной организации "Публичный аудит";

    Дмитрий Ляшок, ведущий аналитик ОО "Публичный аудит".

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