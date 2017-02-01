Видеомост Киев-Минск, посвященный прогнозу развития торгово-экономических отношений на 2017 год

В среду, 1 февраля, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится видеомост Киев-Минск, посвященный прогнозу развития торгово-экономических отношений между Беларусью и Украиной на 2017 год.

По данным Белорусского института стратегических исследований по итогам января-сентября 2016 г. Украина заняла 2-е место по объему оборота, 2-е – по экспорту и 5-е – по импорту в белорусской внешней торговле. Длительное время сохраняется значительное положительное сальдо во взаимной торговле, которое по итогам этих месяцев составило 1,39 млрд долларов (в аналогичный период прошлого года – 1,12 млрд). Беларусь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 5 раз увеличила экспорт молочных продуктов, стала основным поставщиком в Украину ржи (66% от импорта). Но при этом стала основным импортером картофеля из Украины.

В рамках торгово-экономических переговоров были достигнуты договоренности по развитию транзитных перевозок водным транспортом с использованием судов «река-море», что включает в себя развитие логистики, инфраструктуры, портов, перерабатывающих предприятий и создания новых рабочих мест. По утверждениям экономистов, программа транспортного коридора Балтийское море–Черное море уже положительно сказалась на транзитно-транспортном потенциале обеих стран. Следующим практическим шагом будет формирование комплексной стратегии развития всех видов грузовых перевозок и загрузки существующей транспортной инфраструктуры в направлении Балтийское море – Черное море – Каспийское море. Также обе страны нацелены закрепить за собой геополитические позиции на китайском «Шелковом пути», запуская новые транспортные коридоры и расширяя потенциал поезда "Викинг".

Что необходимо предпринять, чтобы торгово-экономические отношения между нашими странами начали приносить ощутимые результаты в национальный бюджет обсудят

В Киеве:

Валентин Якушик, доктор политических наук, профессор,

Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий

В Минске:

Александр Шпаковский, политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция"

Вячеслав Ярошевич, заведующий кафедрой финансов Международного университета МИТСО кандидат экономический наук

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