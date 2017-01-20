наверх
20.01.201710:40
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    182
    В пятницу, 20 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 20 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение третьей недели января 2017 года. 

    — Новый мировой порядок. Что он сулит Украине? 

    — Цена транша. Очередные требования МВФ к Украине

    — Инаугурация Дональда Трампа: как это будет? 

    — Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты: 

    Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики;

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива";

    Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук.

    Аккредитация СМИ на месте по действующим редакционным удостоверениям

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Политолог Максим Яли
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    "Нафтогаз Украины"
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Денежные купюры гривны Украины
    Экономика Украины. Падение гривны