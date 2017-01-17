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    Аналитика и комментарии

    Что они еще хотят? Соцсети отреагировали на требования МВФ

    (обновлено: )54040
    МВФ значительно ужесточил условия получения Киевом нового транша. Теперь Фонд требует от Украины не только поднять пенсионный возраст, сократить бюджетников и отменить "упрощенку" – список значительно расширился. Что пишут об этом украинцы в соцсетях?
    Международный валютный фонд
    РИА Новости Украина Коллаж

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    На днях Международный валютный фонд изменил меморандум, в котором перечислены условия сотрудничества с Украиной. В нем 12 пунктов, 7 из которых – новые. Большинство из них касается ужесточения ранее озвученных требований: по каждому проставлены конкретные сроки исполнения.

    В частности, до конца этого года правительство должно принять решение о монетизации субсидий, а до конца марта – повысить пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин до 63 лет. К этому же сроку Украина должна провести и обещанную земельную реформу.

    В украинском сегменте соцсетей новые требования МВФ не вызвали бывалого оптимизма, скорее наоборот: "И все это всего лишь за лярд баксов?", — интересуются украинцы.

    "Меня никто не разубедит в том, что основные обязательства по экономическому геноциду населения там закладываются именно по инициативе украинской власти", — есть в сетях и такие мнения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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