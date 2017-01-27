Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 27 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение последней недели января 2017 года.

— Проект закона о государственном языке — что это было?

— Ложь в е-декларациях. Накажут ли нардепов?

— СБУ vs Пинчук. Что бывает, когда пишешь, что думаешь.

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Кость Бондаренко, руководитель Фонда "Украинская политика";

Андрей Золотарев, политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор";

Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании "Партия власти".

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