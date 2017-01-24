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    Пресс-Центр

    Цена транша МВФ. Что еще отберет государство у своих граждан? - пресс-конференция

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    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (202)

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    Во вторник, 24 января, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Цена транша МВФ. Что еще отберет государство у своих граждан?"
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Во вторник, 24 января, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Цена транша МВФ. Что еще отберет государство у своих граждан?"

    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Устенко о шансах на получение Украиной кредита МВФ

    Для продолжения сотрудничества с МВФ  Украине нужно повысить пенсионный возраст, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить "упрощенку" и открыть земельный рынок. Всего проект меморандума предусматривает 12 структурных маяков, 7 из них —  новые. Кабмин должен до конца января 2017 принять решение о монетизации субсидий. До начала июля  украинским властям необходимо создать Единый реестр получателей соцвыплат. Пенсионной реформе продлили срок до конца марта 2017 г. Действующий проект меморандума предусматривал принятие закона о пенсионной реформе до конца декабря 2016 года. Однако, так как этого не произошло, МВФ ужесточил требования. В ходе реформы предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин — на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017, для женщин — на шесть месяцев после 2021, до тех пор, пока для обеих групп пенсионный возраст не достигнет 63 лет, т.е. в 2027 году.

    Продлен срок и для земельной реформы до конца марта 2017 года. Подать закон о рынке земли в парламент Кабмин обязался еще в сентябре  2016 года, но так этого и не сделал. До конца января 2017 года национализированному "ПриватБанку" должен быть выбран аудитор, а до  июля 2017 года международный аудитор должен также оценить, насколько акционеры "ПриватБанка" выполнили условия реструктуризации. МВФ также требует до 1 января 2018 года ликвидировать льготную ставку для упрощенной системы налогооблажения. 

    Подписав меморандум МВФ, украинская сторона берет  на себя обязательства воздержаться от каких-либо шагов в сторону сохранения или создания налоговых льгот.

    Пока МВФ  не назвал дату заседания по Украине, хотя и отметил прогресс в выполнении программы сотрудничества. Пересмотр программы может состояться  через несколько недель. По словам директора департамента коммуникаций МВФ Джерри Райса  для пересмотра программы Украине еще осталось активизировать реформу энергетического рынка. В Кабмине ожидают, что размер четвертого транша МВФ составит один миллиард долларов. Деньги планируют направить в резервы НБУ.

    Эксперты пресс-конференции: 

    Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра;

    Всеволод Степанюк, экономический эксперт;

    Виктор Скаршевский, экономический эксперт.

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