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    Политика

    В Раде придумали, как наказывать неплательщиков алиментов

    (обновлено: )60
    Согласно законопроекту № 7277, запрещается должнику выезжать за пределы Украины, если он не платил алименты в течение полугода.
    Верховная Рада Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект № 7277, который предусматривает ряд ограничений и мер против уклонистов от уплаты алиментов. "За" проголосовали 239 народных депутатов.

    Рука ребенка
    Фото из открытых источников
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    Документ запрещает должнику выезжать за пределы Украины, если он не платил алименты в течение полугода. При таких же условиях человеку намерены запретить управлять автомобилем, пользоваться охотничьим оружием и охотиться.

    Неплательщика также могут привлечь к общественно полезным работам.

    Тот из родителей, который заботится о ребенке, освобождается от уплаты судебного сбора в случае обращения в суд касательно взыскания алиментов, сообщает "112 Украина".

    Если один из родителей не платил алименты в течение полугода, другой не должен получать его разрешение для выезда за границу с ребенком.

    Ранее сообщалось, что в Украине почти 3 млн детей живут в неполных семьях, из них алименты не выплачиваются почти на 600 тысяч.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание", предусматривающий увеличение минимального размера алиментов на одного ребенка.

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