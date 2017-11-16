В Раде придумали, как наказывать неплательщиков алиментов

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект № 7277, который предусматривает ряд ограничений и мер против уклонистов от уплаты алиментов. "За" проголосовали 239 народных депутатов.

Документ запрещает должнику выезжать за пределы Украины, если он не платил алименты в течение полугода. При таких же условиях человеку намерены запретить управлять автомобилем, пользоваться охотничьим оружием и охотиться.

Неплательщика также могут привлечь к общественно полезным работам.

Тот из родителей, который заботится о ребенке, освобождается от уплаты судебного сбора в случае обращения в суд касательно взыскания алиментов, сообщает "112 Украина".

Если один из родителей не платил алименты в течение полугода, другой не должен получать его разрешение для выезда за границу с ребенком.

Ранее сообщалось, что в Украине почти 3 млн детей живут в неполных семьях, из них алименты не выплачиваются почти на 600 тысяч.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание", предусматривающий увеличение минимального размера алиментов на одного ребенка.