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    Общество

    В Украине алименты не выплачиваются на 600 тысяч детей

    (обновлено: )1810
    Как заявил министр юстиции, вопрос усиления ответственности родителей за уклонение от выплаты алиментов было одним из приоритетных для министерства.
    Денежные купюры гривны Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. В Украине почти 3 млн детей живут в неполных семьях, из них алименты не выплачиваются почти на 600 тысяч, сказал министр юстиции Павел Петренко во время публичного обсуждения проекта закона об усилении ответственности родителей за уклонение от выплаты алиментов.

    Рука ребенка
    Фото из открытых источников
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    "Около 3 млн детей по всей стране живут в неполных семьях. Это те дети, которые не имеют возможности ежедневно общаться с мамой и с папой… Из этих 3 млн почти 600 тыс. являются заложниками безответственности, непонимания своих фактических обязанностей одним из родителей. Эти дети являются заложниками ситуации, когда отец или мать, возможно даже, в большинстве это мужчины, покидают семью и оставляют другого родителя одного с теми проблемами, с которым он сталкивается ежедневно (в процессе воспитания ребенка)", — сказал он, передает УНИАН.

    По его словам, эти люди в большинстве своем являются недобросовестными гражданами. Именно поэтому, как отметил Петренко, вопрос усиления ответственности родителей за уклонение от выплаты алиментов было одним из приоритетных для министерства.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание", предусматривающий увеличение минимального размера алиментов на одного ребенка.

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