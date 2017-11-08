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    Политика

    В СБУ объяснили, для чего нужен закон о гастролях

    (обновлено: )14111
    СБУ считает подписание президентом Украины закон важным шагом "в противодействии российской гибридной войне в информационной сфере и обеспечении национальной безопасности Украины".
    Указ президента Украины. Архивное фото
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Закон о гастролях российских артистов в Украине, является важным шагом для противодействия российской гибридной войне. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

    Пост Елены Гитлянской

    "СБУ считает подписание президентом Украины закон важным шагом в противодействии российской гибридной войне в информационной сфере и обеспечении национальной безопасности Украины", – говорится в сообщении.

    Гитлянская добавила, что в ближайшее время СБУ опубликует на сайте практический механизм реализации этого закона в части находящегося в компетенции СБУ.

    Ранее президент Петр Порошенко подписал закон о запрете гастролей русских артистов.

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