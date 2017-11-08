В СБУ объяснили, для чего нужен закон о гастролях

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Закон о гастролях российских артистов в Украине, является важным шагом для противодействия российской гибридной войне. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Пост Елены Гитлянской

"СБУ считает подписание президентом Украины закон важным шагом в противодействии российской гибридной войне в информационной сфере и обеспечении национальной безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Гитлянская добавила, что в ближайшее время СБУ опубликует на сайте практический механизм реализации этого закона в части находящегося в компетенции СБУ.

Ранее президент Петр Порошенко подписал закон о запрете гастролей русских артистов.