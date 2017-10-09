В понедельник президент Турции прилетит в Киев

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган нанесет в понедельник официальный визит в Украину, где совместно с президентом Украины Петром Порошенко проведет шестое заседание Совета сотрудничества высшего уровня Турция-Украина.

Читайте также: Сложный выбор: Эрдоган между РФ и ЕС

Ранее Эрдоган и Порошенко провели переговоры на полях Генассамблеи ООН в сентябре, а предыдущее заседание турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня прошло в марте 2016 года в Анкаре.

Как сообщила пресс-служба турецкого лидера, в ходе переговоров в Киеве будет проведено всестороннее обсуждение двусторонних отношений и региональных проблем с участием министров. Во время визита между Турцией и Украиной будут подписаны различные соглашения и протоколы с целью углубления отношений стратегического партнерства. Будет обнародована совместная декларация, в которой будут намечены шаги по углублению партнерства двух государств. Отмечается, что на переговорах стороны обменяются мнениями о ситуации в Крыму и положении крымских татар.

В ходе турецко-украинских переговоров будет обсуждаться развитие связей в политической, экономической, оборонной сферах, а также в культурной, образовательной, туристической и энергетической областях. На встрече глав государств планируется затронуть тему сотрудничества в области обороны и борьбы с терроризмом. Эрдоган и Порошенко также обсудят шаги по углублению экономического сотрудничества, в том числе завершение переговоров по заключению соглашения о свободной торговле. Ранее президент Турции заявлял о цели довести к 2023 году товарооборот с Украиной до 20 миллиардов долларов.

Президент Турции также проведет переговоры с премьер-министром Владимиром Гройсманом, спикером парламента Андреем Парубием и встретится с проживающими в Украине соотечественниками.

В понедельник после завершения переговоров в Киеве Эрдоган отправится с трехдневным официальным визитом в Сербию.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ЕС должен быть заинтересован в членстве Турции, в то время как она ничего не потеряет, если не вступит в Евросоюз.