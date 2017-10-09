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    Политика

    В понедельник президент Турции прилетит в Киев

    (обновлено: )70
    На встрече президента Украины Петра Порошенко с президентом Турции Тайипом Эрдоганом планируется затронуть тему сотрудничества в области обороны и борьбы с терроризмом.
    Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган нанесет в понедельник официальный визит в Украину, где совместно с президентом Украины Петром Порошенко проведет шестое заседание Совета сотрудничества высшего уровня Турция-Украина.

    Владимир Воля. Архивное фото
    РИА Новости Украина
    Чего ждать от визита Эрдогана в Украину. Мнение политолога

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    Ранее Эрдоган и Порошенко провели переговоры на полях Генассамблеи ООН в сентябре, а предыдущее заседание турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня прошло в марте 2016 года в Анкаре.

    Как сообщила пресс-служба турецкого лидера, в ходе переговоров в Киеве будет проведено всестороннее обсуждение двусторонних отношений и региональных проблем с участием министров. Во время визита между Турцией и Украиной будут подписаны различные соглашения и протоколы с целью углубления отношений стратегического партнерства. Будет обнародована совместная декларация, в которой будут намечены шаги по углублению партнерства двух государств. Отмечается, что на переговорах стороны обменяются мнениями о ситуации в Крыму и положении крымских татар.

    В ходе турецко-украинских переговоров будет обсуждаться развитие связей в политической, экономической, оборонной сферах, а также в культурной, образовательной, туристической и энергетической областях. На встрече глав государств планируется затронуть тему сотрудничества в области обороны и борьбы с терроризмом. Эрдоган и Порошенко также обсудят шаги по углублению экономического сотрудничества, в том числе завершение переговоров по заключению соглашения о свободной торговле. Ранее президент Турции заявлял о цели довести к 2023 году товарооборот с Украиной до 20 миллиардов долларов.

    Президент Турции также проведет переговоры с премьер-министром Владимиром Гройсманом, спикером парламента Андреем Парубием и встретится с проживающими в Украине соотечественниками.

    В понедельник после завершения переговоров в Киеве Эрдоган отправится с трехдневным официальным визитом в Сербию.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ЕС должен быть заинтересован в членстве Турции, в то время как она ничего не потеряет, если не вступит в Евросоюз.

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