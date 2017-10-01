Турция ничего не потеряет, если не вступит в ЕС – Эрдоган

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. ЕС должен быть заинтересован в членстве Турции, в то время как она ничего не потеряет, если не вступит в Евросоюз, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Единственный путь реализации новых планов ЕС проходит через полноправное членство Турции. Она готова оказать поддержку таким инициативам и внести вклад в будущее развитие Европы. Но если ЕС выберет другой путь, это не проблема. Турция ничего не потеряет и продолжит идти своей дорогой", — заявил Эрдоган, выступая на открытии осенней сессии турецкого парламента.

Он отметил, что Турция больше не нуждается в членстве в ЕС, но не будет по своей инициативе прекращать переговоры о вступлении в него. По словам Эрдогана, политика ЕС завязана на Турции, но он не поддерживает Анкару в борьбе с терроризмом.

"Страны ЕС на первых местах в числе государств, в чьей поддержке мы разочаровались больше всего. Турция очень обеспокоена попустительством по отношению к терроризму, тех, кто открыто выступает против членства Турции в ЕС", — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что в Европе "террористы могут действовать совершенно свободно, беспрепятственно реализуя планы против законных властей Турции".

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в 2016 году: Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в ЕС, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.