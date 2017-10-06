Чего ждать от визита Эрдогана в Украину. Мнение политолога

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган девятого октября прибывает в Киев для участия в VI заседании Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Согласно сообщению, на заседании Совета под председательством Эрдогана и президента Украины Петра Порошенко будут обсуждаться вопросы двустороннего и регионального сотрудничества.

Что это за совет, чего нам ждать от этого визита, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які документи в результаті цього візиту можуть бути підписані?

— Дійсно, візит виглядає доволі знаковим. Про програму поки що відомо, що буде обговорення питань поглиблення стратегічного партнерства. Я так розумію, теж саме зона вільної торгівлі, розширення можливостей економічного співробітництва, інвестиційного. Обіцяють підписати якісь документи і протоколи. Але я б акцентував момент такий, що будуть обговорюватися питання Криму і прав кримських татар. І це доволі цікавий момент. Європарламент 5 жовтня ухвалив резолюцію, в якій закликав Росію, щоб вона звільнила кримських татар, які були незаконно засуджені. Крім того, Європарламент закликав Росію, щоб вона допустила на територію Кримського півострова місію ОБСЄ та місію ООН для дослідження ситуації, для розслідування. І крім того, треба зазначити, що цей візит до України цікавий в тому смислі, що відбувається на такому цікавому фоні саме турецької зовнішньої політики. Цікавість якраз, припустимо, у тому, що затримали сьогодні співробітника американського консульства у Стамбулі. Тобто я говорю про те, що холоднішають відносини із США, є суперечності з приводу курдської теми, знову ж таки, з тими США. Крім того, затриманий американський священик, якого Ердоган пропонує обміняти на Фетхуллаха Гюлена. І це не повний перелік тих питань, які є проблемними у відносинах із США.

З іншого боку, ми бачимо якийсь альянс все більш тісніший із Росією. І знову ж таки хочу нагадати, що 11 серпня міністр закордонних справ Туреччини Мевлюд Чавуш Оглу заявив, що Туреччина не схвалює санкції проти Росії. Тобто вона не підтримує анексію Криму, але не схвалює санкції. І от головна інтрига, я думаю, буде якраз в тому, що скаже Ердоган цього разу з приводу кримського питання, кримськотатарського і все ж таки — економічного співробітництва. Я так думаю, що після цих всіх охолоджень з Європою і США, Ердоган шукає нові ринки збуту, нові економічні можливості, і це така собі стратегія переорієнтації з Європи на усіх, де можна мати вигідні стосунки, якісь контракти.

І на Україну в тому числі?

— І на Україну в тому числі. Бо аграрний сектор — до України приглядаються багато держав Перської затоки, арабських в тому числі. От сьогодні з'явилася інформація, що й іранці не проти теж орендувати частину земель для сільгоспвиробництва. Тому в Ердогана теж, я думаю, свої є цікаві ідеї з приводу турецьких інвестицій в українську економіку.

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Економічних домовленостей варто чекати?

— Робота над зоною вільної торгівлі вже триває вже більше року принаймні. Різні консультації. Але поки що таких якихось серйозних пакетів, таких загальних пакетів не було підписано. Тобто час від часу відбуваються якісь форуми інвестиційні, бізнесові форуми, але поки що говорити про те, що є щось на зразок того, що ми маємо з ЄС, такого у відносинах з Туреччиною немає. Знову ж таки тут цікавим виглядає момент, що це все відбувається на тлі розвороту Ердогана від Європи. І цей візит може стати в чомусь чисто символічним. Тому говорити про те, що все ж таки очікувати конкретно в економічних питаннях зараз важко прогнозувати.

Принаймні, ми можемо говорити, що таким чином Ердоган не стільки висловлює підтримку Україні, тобто ці всі економічні контракти він використовує перед усім для того, щоб демонструвати своїм виборцям в Туреччині свою активну зовнішню політику, активні зусилля. І говорити, чи буде користь реальна від цього Україні така вже значима, тут поки що великих підстав немає. Документи підписувати можна, багато можна, декларації, резолюції, тощо. Треба згадати всі ці декларації СНД, ГУАМ теж, які пішли в небуття разом з ГУАМ. Залишилися тільки три держави. Тому є певний оптимізм стриманий відносно результатів візиту, але говорити про те, який сюрприз може привезти Ердоган, і в чому цей сюрприз, поки що важко сказати. Я думаю, що цей візит буде передусім політичним.

Напомним, ранее политолог-международник Владимир Воля заявлял, что способ и условия проведения референдума в Каталонии сделали применение силы испанским правительством неизбежным.