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    Политика

    Медведчук подал в суд на нардепа за "клевету" о махинациях на рынке газа

    (обновлено: )7820
    На сайте движения "Украинский выбор — право народа" отмечается, что Лещенко "настойчиво и целенаправленно распространяет лживую, явно заказную информацию о махинациях на рынке газа, к которым якобы имеет отношение Медведчук".
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук подал в суд иск против депутата Верховной Рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Лещенко из-за распространения "клеветнической информации" по поводу махинаций на рынке газа, сообщается во вторник на сайте движения.

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    Ранее Лещенко заявил, что подорожание в Украине сжиженного газа, который используется в качестве автомобильного топлива, обусловлено давлением Службы безопасности Украины на трейдеров в интересах Медведчука.

    "За свои действия ему придется нести ответственность, как это и предусмотрено законом. По фактам распространения Лещенко лживой, клеветнической информации в отношении Медведчука В. В. уже оформлен соответствующий иск, который станет предметом судебного рассмотрения", — говорится в сообщении.

    Как утверждают в "Украинском выборе", в течение длительного времени Лещенко "настойчиво и целенаправленно распространяет лживую, явно заказную информацию о махинациях на рынке газа, к которым якобы имеет отношение Медведчук".

    В организации считают, что, "стремясь искусственно создать широкий общественный резонанс, Лещенко систематически публикует однотипную, явно заученную информацию, бездоказательно обвиняя оппозиционного политика Медведчука в прямом преступном сговоре с властью в лице президента Украины и руководства СБУ в использовании "темных" схем с участием якобы контролируемой Медведчуком швейцарской компании Proton Energy".

    Напомним, за последнее время резко подорожал сжиженный газ, стоимость литра этого вида топлива на заправках выросла с 11 до 16 гривен (примерно с 40 до 60 центов).

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