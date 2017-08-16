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    Политика

    Украина должна доказать свою невиновность в "ракетном" скандале - эксперт

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    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (568)

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    По мнению исследователя Mайкла Эллемана, очень быстрый и неожиданный прогресс КНДР в разработке ракет большой дальности обусловлен импортом технологий. Вероятно эти технологии были получены, или из Украины, или из России.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Украина должна провести расследование ситуации вокруг "Южмаш" совместно с международными специалистами, щзаявил в интервью "Голосу Америки" Mайкл Эллеман (Michael Elleman), старший исследователь программы противоракетной обороны в аналитическом центре "Международный институт стратегических исследований".

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    "Имеющиеся свидетельства четко указывают, что жидкостный ракетный двигатель, использованный КНДР, базируется на советских двигателях RD-250, и был модифицирован для выполнения роли стартового ракетного двигателя в северокорейских ракетах Hwasong-12 и Hwasong-14. Неопределенное количество этих двигателей была вероятно приобретена по незаконным каналам в России или Украины", — говорится в исследовании Еллемана.

    По мнению исследователя, очень быстрый и неожиданный прогресс КНДР в разработке ракет большой дальности обусловлен импортом технологий. Вероятно эти технологии были получены, или из Украины, или из России. Эти новые возможности дали КНДР возможность построить ракеты большой дальности, включая такие, которые способны нанести удар по США.

    "Большой вопрос, который остается — сколько этих двигателей было приобретено. От этого будет зависеть, насколько КНДР может усовершенствовать систему, которую там сейчас испытывают, и расширить свой арсенал в будущем", — считает Эллеман.

    В понедельник газета New York Times сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для баллистических ракет двигатели, изготовленные на украинском предприятии "Южмаш". Газета ссылалась на засекреченные оценки американских разведывательных служб и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана.

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