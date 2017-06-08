Климкин спрогнозировал вступление Украины в НАТО в "осязаемой перспективе"

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Украина станет членом НАТО в "осязаемой перспективе", и это не будет вопросом десятилетий, уверен министр иностранных дел Павел Климикн.

Верховная Рада Украины в четверг приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".

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"Это состоится в осязаемой перспективе… я считаю, и если хотите, это мое политическое заявление, что мы придем в НАТО быстрее, чем кто-либо, кто сейчас ни во что не верит. Это не является вопросом десятилетей, как кое-кто говорит, это не вопрос какого-то абстрактного будущего, но для того, чтобы это произошло, мы должны сделать то, что должны", — сказал Климкин в эфире телеканала "112 Украина".

Он считает, что Украина должна достичь всех стандартов НАТО для вступления в альянс, а "сегодня Украина фактически является восточным флангом НАТО".

Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.