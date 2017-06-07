Кернес избран президентом Ассоциации городов еще на два года

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. 7 июня мэр Харькова Геннадий Кернес во второй раз подряд избран главой Ассоциации городов-обладателей Приза Европы. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

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Одним из основных направлений своей деятельности градоначальник указал организацию встреч между делегациями разных городов, на которых будут обсуждаться вопросы, связанные с адаптацией законодательства Украины к законодательной базе ЕС.

Напомним, в 2010 году на заседании Совета Европы Харькову единогласно присудили европейскую награду. Приз Европы стал четвертым этапом признания заслуг города после Европейского диплома, Почетного флага и Почетной таблицы. С 2015 года Геннадий Кернес руководит Ассоциацией городов, ранее получавших эту награду — в их число, например, входят Ковентри (Великобритания), Регенсбург (Германия), Грац (Австрия) и столица Турции Анкара.

Судебные слушания по делу Кернеса начались весной 2015 года. Генеральная прокуратура в марте направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению Харьковского городского головы и его охранников. Их обвиняют в похищении и избиении участников Евромайдана в марте 2014 года.

Если вину Кернеса докажут, ему грозит от пяти до 10 лет лишения свободы. Мэр Харькова отвергает все обвинения в свой адрес.