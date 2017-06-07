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    Кернес избран президентом Ассоциации городов еще на два года

    (обновлено: )2210
    Одним из основных направлений своей деятельности градоначальник указал организацию встреч между делегациями разных городов, на которых будут обсуждаться вопросы, связанные с адаптацией законодательства Украины к законодательной базе ЕС.
    Мэр Харькова Геннадий Кернес
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. 7 июня мэр Харькова Геннадий Кернес во второй раз подряд избран главой Ассоциации городов-обладателей Приза Европы. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

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    Одним из основных направлений своей деятельности градоначальник указал организацию встреч между делегациями разных городов, на которых будут обсуждаться вопросы, связанные с адаптацией законодательства Украины к законодательной базе ЕС.

    Напомним, в 2010 году на заседании Совета Европы Харькову единогласно присудили европейскую награду. Приз Европы стал четвертым этапом признания заслуг города после Европейского диплома, Почетного флага и Почетной таблицы. С 2015 года Геннадий Кернес руководит Ассоциацией городов, ранее получавших эту награду — в их число, например, входят Ковентри (Великобритания), Регенсбург (Германия), Грац (Австрия) и столица Турции Анкара.

    Судебные слушания по делу Кернеса начались весной 2015 года. Генеральная прокуратура в марте направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению Харьковского городского головы и его охранников. Их обвиняют в похищении и избиении участников Евромайдана в марте 2014 года.

    Если вину Кернеса докажут, ему грозит от пяти до 10 лет лишения свободы. Мэр Харькова отвергает все обвинения в свой адрес.

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