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    Политика

    Ставицкий отказался пойти на соглашение со следствием - ГПУ

    (обновлено: )70
    По словам заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина, экс-министра была возможность пойти на соглашение со следствием, но он такую возможность отверг.
    Эдуард Ставицкий. Архивное фото
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Украина обратилась к израильской стороне о передаче экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

    Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В четверг, 4 мая, адвокат Юрий Иващенко сообщил, что Интерпол принял решение о прекращении международного розыска Ставицкого.

    "Запрос направлялся, у нас есть официальное подтверждение получения этого запроса", — сказал Енин в эфире "5 канала".

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    Он добавил, что у Ставицкого была возможность пойти на соглашение со следствием, но он такую возможность отверг.

    "Соответственно мы обращаемся в суд с ходатайством о получении разрешения на применение специальной процедуры заочного осуждения. После этого — объявление приговора и применение других процедур с целью возвращения этого человека в Украину", — сказал он.

    24 марта 2014 года Генпрокуратура Украины объявила Ставицкого в розыск. Он подозревается в расхищении средств в особо крупном размере.

    В январе 2017 года руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине Василий Неволя сообщил, что Ставицкий, по данным Интерпола, находится, "скорее всего, в Израиле, его розыск активный".

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