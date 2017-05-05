Ставицкий отказался пойти на соглашение со следствием - ГПУ

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Украина обратилась к израильской стороне о передаче экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

В четверг, 4 мая, адвокат Юрий Иващенко сообщил, что Интерпол принял решение о прекращении международного розыска Ставицкого.

"Запрос направлялся, у нас есть официальное подтверждение получения этого запроса", — сказал Енин в эфире "5 канала".

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Он добавил, что у Ставицкого была возможность пойти на соглашение со следствием, но он такую возможность отверг.

"Соответственно мы обращаемся в суд с ходатайством о получении разрешения на применение специальной процедуры заочного осуждения. После этого — объявление приговора и применение других процедур с целью возвращения этого человека в Украину", — сказал он.

24 марта 2014 года Генпрокуратура Украины объявила Ставицкого в розыск. Он подозревается в расхищении средств в особо крупном размере.

В январе 2017 года руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине Василий Неволя сообщил, что Ставицкий, по данным Интерпола, находится, "скорее всего, в Израиле, его розыск активный".