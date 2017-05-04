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    Интерпол снял с розыска Андрея Клюева - СМИ

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    По словам пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало, решение о снятии с розыска Андрея Клюева приняла Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99 сессии.
    Андрей Клюев. Архивное фото
    СНБО Украины

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Интерпол снял с розыска бывшего секретаря СНБО и главу Администрации президента Андрея Клюева. Эту информацию "Украинской правде" подтвердил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

    Сергей Клюев
    УНИАН
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    По его словам, решение приняла Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99 сессии. Тракало сообщил, что украинское бюро передало полученную информацию, а именно копию решения Комиссии по контролю за файлами Интерпола, Генеральной прокуратуре Украины как органу досудебного расследования.

    Напомним, Печерский районный суд Киева отказался разрешить Генеральной прокуратуре начать специальное (заочное) расследование против бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-главы Администрации президента Андрея Клюева.

    28 февраля 2014 года подозреваемый был объявлен в розыск. Служба безопасности Украины установила, что Клюев находится на территории России. 17 мая 2015 года в адрес рабочего аппарата Укрбюро Интерпола направлены материалы для объявления Клюева в международный розыск. Офис по юридическим вопросам Генерального секретариата Интерпола тогда отказал в просьбе, придя к выводу, что дело по подозрению Клюева имеет преимущественно политический характер.

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