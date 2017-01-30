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    Провал дела Клюева: Генпрокуратура работает только на камеры - эксперт

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (472)

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    Политолог Кирилл Молчанов в эфире ГС заявил, что за три года Генпрокуратура могла бы найти доказательства, что Андрей Клюев причастен к разгону студентов на Майдане.
    Здание ГПУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство старшего следователя Генпрокуратуры Украины о предоставлении разрешения на осуществление заочного досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Клюева. Последнего подозревают в незаконных действиях на своем посту, в частности, в исполнении противоправных указаний Виктора Януковича о разгоне участников "Евромайдана".

    Светлана Кушнир
    Фото из открытых источников
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    Почему суд не пошел навстречу Генпрокуратуре, в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал политолог Кирилл Молчанов.

    "Это уже не первый случай, за последних практически три года мы наблюдали картину, когда снимали с международного розыска Клюева или Януковича, и Арбузова, и Азарова. То есть мы видим, что ГПУ больше занимается пиаром, исключительно работает на камеру, для публики, а не к каким-то фактическим материалам апеллирует. Поэтому, если честно, мне кажется, что даже если Клюев причастен к кровавому разгону студентов 30 ноября 2013 года, то за эти три года у прокуратуры должна была бы найтись доказательная база", — заявил Молчанов.

    Ранее бывший глава администрации президента Андрей Клюев заявил, что смену власти в Украине в 2014 году заранее подготовили американские спецслужбы.

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