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    Политика

    Суд не разрешил ГПУ начать заочное расследование против Клюева

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (468)

    (обновлено: )2410
    Суд решил, что информация о пребывании Клюева на территории РФ является предположением и документально не подтверждена. В связи с этим суд вернул ходатайство ГПУ как несоответствующее нормам Уголовного процессуального кодекса.
    Андрей Клюев
    УНИАН

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева отказался разрешить Генеральной прокуратуре начать специальное (заочное) расследование против бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-главы Администрации Президента Андрея Клюева. Об этом говорится в определении суда от 25 января.

    В частности, в документе указывается, что Генпрокуратура подозревает бывшего секретаря СНБО в незаконном препятствовании проведению митингов с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов.

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    15 марта 2016 года составлено сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения Клюеву.

    Стороной обвинения утверждается, что суть обоснованного подозрения заключается в незаконных действиях последнего на посту секретаря СНБО, выразившихся в исполнении противоправного указания бывшего Президента Виктора Януковича по разгону активистов Евромайдана в период с 22 по 29 ноября 2013 года.

    28 февраля 2014 года подозреваемый объявлен в розыск.

    Служба безопасности Украины установила, что Клюев находится на территории России.

    17 мая 2015 года в адрес рабочего аппарата Укрбюро Интерпола направлены материалы для объявления Клюева в международный розыск.

    Офис по юридическим вопросам Генерального секретариата Интерпола отказал в этой просьбе, придя к выводу, что дело по подозрению Клюева имеет преимущественно политический характер.

    В свою очередь, судья Печерского райсуда Виталий Писанец решил, что Генпрокуратура направила Клюеву сообщение о подозрении на неправильный адрес.

    Также судья считает, что подозреваемый не находится в розыске по данному уголовному делу.

    Кроме того, суд решил, что информация о пребывании Клюева на территории РФ является предположением и документально не подтверждена. В связи с этим суд вернул ходатайство Генпрокуратуре как несоответствующее нормам Уголовного процессуального кодекса.

    При этом подчеркивается, что определение обжалованию не подлежит.

    Ранее бывший глава администрации президента Андрей Клюев заявил, что смену власти в Украине в 2014 году заранее подготовили американские спецслужбы.

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