Украина поднялась в рейтинге свободы прессы "Репортеров без границ"

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Украина заняла в рейтинге свободы прессы World Press Index 102-е место, поднявшись на пять ступенек по сравнению с показателями 2015 года. Об этом свидетельствует опубликованные в среду результаты исследования международной правозащитной организацией "Репортеры без границ", в котором проанализирован уровень свободы СМИ и условия для работы журналистов в 180 странах мира.

"Со времени революции 2014 года украинская власть приняла ряд реформ, в том числе по прозрачности структуры собственности средств массовой информации…, но еще нужно ослабить жесткий контроль олигархов над СМИ и поощрить редакционную независимость", — говорится в исследовании.

"Информационная война с Россией по-прежнему является источником беспокойства. В 2016 году власти снова оказались бессильными, чтобы защитить СМИ от атак, таких, как убийство журналиста Павла Шеремета, публикация персональных данных тысяч журналистов, обвиненных в "измене", и поджог штаб-квартиры телеканала "Интер". В беззаконных районах на востоке, контролируемых сепаратистами, до сих пор нет критически настроенных журналистов и иностранных наблюдателей", — цитирует отчет "Радио Свобода".

Россия в рейтинге "Репортеров без границ" осталась на 148-й позиции, США потеряли две позиции и стали 43-ми. Среди стран с наибольшей несвободой для работы СМИ исследователи указали Китай — 176-я позиция из 180. Наиболее свободными "Репортеры без границ" считают скандинавские страны — Норвегию, Швецию и Финляндию.

Напомним, в прошлогодней рейтинге World Press Index Украина поднялась на 22 строчки и заняла 107 позицию в общей классификации.