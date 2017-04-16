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    Политика

    Слухами о выборах держат в тонусе противников Порошенко - эксперт

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    Комментируя многочисленные отставки топ-чиновников на истекшей неделе, политический консультант Петр Охотин в эфире ГС подтвердил, что глава НКРЭ был всего лишь стрелочником для президента Украины.
    Петр Охотин
    Uacrisis.org

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. С трибуны Верховной Рады 12 апреля глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк заявил, что будет уволен со своей должности. Так он ответил на вопрос лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, не собирается ли он уходить в отставку после скандала с введением абонплаты за газ. Вовк сообщил, что "согласно закону и указу Президента, отставка всего действующего состава комиссии утверждена". По его словам, решение о его увольнении уже было принято.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Почему резонансное заявление Вовка совпало по времени с отставками глав НБУ и ФГИ, в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал политический консультант Петр Охотин.

    "Во-первых, я не верю в такое совпадение, потому что медийно сейчас раскручивается тема возможных президентских выборов. Лично я вообще не вижу, как это юридически оформить. И, скорее всего, такая идея запускается для того, чтобы немножко держать в ритме штабы оппозиционных к президенту сил… Идет трата ресурса, партийные спонсоры — в напряжении, и, фактически, таким образом они перегорают. А что касается Дмитрия Вовка, то он сыграл здесь роль стрелочника. Но он был и назначен именно таким стрелочником", — пояснил Охотин.

    Эксперт отметил, что Вовк пришел в НКРЭКУ из структур, близких к президенту Петру Порошенко.

    "Очевидно, Петр Алексеевич проводит очень такую ​​интересную тактику — ставит на непопулярные решения своего человека, потом его увольняет, и затем решение подается уже немножко под другим соусом", — считает Охотин.

    Ранее лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок сообщил, что досрочные выборы президента могут пройти уже этим летом или в начале сентября.

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