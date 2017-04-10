Население Украины стремительно сокращается – СМИ

КИЕВ, 10 апр – РИА Новости Украина. Численность населения Украины за 4-5 лет сокращается на миллион человек, и при сохранении такой тенденции к 2050 году может сократиться до 30-32 млн человек, сообщает в своей статье для газеты "Зеркало недели" доктор экономических наук Андрей Ревенко, ссылаясь на результаты расчетов народонаселения Департамента ООН и отечественных демографов.

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Автор отмечает, что нынешний показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Украине составляет 71,1 года. По этому показателю Украина занимает 126 место в мире.

При этом если у украинских женщин продолжительность жизни при рождении (76,0) выше, чем в мире (73,8 года), то у мужчин составляет всего 66,2 года, что на 3,4 года меньше среднемирового показателя (69,6).

Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте после 60 лет в Украине (18,1 года) также ниже, чем в среднем в мире (20,4 года). В большинстве европейских стран она еще выше — около 23-26 лет.

"Население Украины за четыре-пять лет сокращается на миллион человек. И если такая тенденция сохранится, то к 2050 году, согласно расчетам и Департамента народонаселения ООН, и отечественных демографов, численность населения по пессимистическому сценарию может снизиться примерно до 30-32 млн с еще большим, чем сейчас, преобладанием лиц старших возрастных групп", — заключает автор.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины Павел Розенко провел заседание межведомственной рабочей группы по вопросам научно обоснованной оценки демографического развития страны, участники обсудили возможность проведения переписи населения в Украине, которая ранее все время переносилась.