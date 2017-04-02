Луценко высказался о всеобщей амнистии в Донбассе

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Донбассе не может быть всеобщей амнистии, информирует немецкое издание Bild.

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По словам Луценко, каждый случай должен рассматриваться отдельно: "Амнистия в Украине может быть предоставлена ​​только в индивидуальном порядке".

"Согласно украинскому законодательству, убийства, пытки, изнасилования, нанесение тяжких телесных повреждений и похищения не предусматривают возможность амнистии. Если этот пункт Минских соглашений должен быть реализован, мы будем рассматривать запрос каждого человека, который хочет быть амнистирован. Если суд определит, что человек не совершал перечисленные преступления, его могут помиловать", — подчеркнул Луценко.

Напомним, ранее секретарь Национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов допустил амнистию для чиновников в Д/ЛНР.