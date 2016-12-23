Амнистия для бойцов АТО. Комментарий депутата

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РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Украинский парламент поддержал закон об амнистии в 2016 году, который предполагает непреследование участников АТО, ушедших на фронт, не имея соответствующих документов. За документ с предложениями президента депутаты отдали минимально необходимое количество голосов — 226.

В окончательно принятой редакции закона установлено, что от наказания освобождают непосредственных участников АТО, совершивших преступления, если их дела рассмотрены судами, но приговоры по ним не вступили в силу. В этом случае амнистированы могут быть лица, если они являются инвалидами I-III групп или больными активной формой туберкулеза, онкологическими заболеваниями, СПИДом.

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На амнистию могут рассчитывать и бойцы, которые не совершали особо тяжких для жизни и здоровья человека преступлений. При этом не попадут под амнистию военные, признанные виновными в дезертирстве, присвоении оружия и военной техники, умышленном уничтожении военного имущества и коррупционных преступлениях.

Подробнее закон об амнистии в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, народный депутат Николай Паламарчук.

Когда вступит в силу закон об амнистии в 2016 году, ведь до конца года осталась неделя?

Для начала нужно, чтобы подписал президент, только после этого он вступит в силу. А что касается вступления этого закона в силу, он как раз вступит после его подписи президентом и опубликования. Но главное, что его приняли. Потому что этот закон ждали многие, кто на первых порах шел защищать Украину, где-то нарушил закон.

Но очень хорошо, что именно этот закон вычистили от того, что не воспринимало общество, то есть этот закон освободили от так называемых видов преступлений, которые являются тяжкими и особо тяжкими. Поэтому сегодня этот закон как раз освобождает от наказания всех, кто совершил преступления небольшой тяжести.

Кого из бойцов АТО амнистия будет касаться в первую очередь?

— Это преступления небольшой тяжести, которые не имеют признаков тяжких и особо тяжких. Ну, например, кто-то привез какой-то боеприпас. Кто-то привез оружие, это также не подпадает под тяжкое преступление.

В первую очередь будут освобождаться те, кто является инвалидами. Президент правильно сделал, что ранее ветировал закон, потому что там было много неопределенностей. Поэтому привели в соответствие с поправками президента и приняли.

Тяжесть совершенного преступления определяется в соответствии с уголовным кодексом?

— Только с уголовным кодексом, иначе быть не может.

Будет ли снята судимость с амнистированных военных?

— Есть срок погашения судимости. Этот закон не относится к тому, будет ли снята судимость. Есть закон, который предусматривает, как снимается судимость, там есть определенный срок.

Почему так тяжело принимался закон об амнистии?

— Вообще это ненормально, что с 11 попытки приняли. Я думаю, что причины в том, что депутаты где-то расслабились, посчитали, что уже программа до Нового года вся выполнена. Возможно, кто-то не очень этим занимался, куда-то вышел. Но очень хорошо, что приняли закон, потому что это ответственность наша перед теми людьми, которые совершили небольшие преступления, где-то оступились, но они защищали государство.

Ранее военный эксперт Игорь Козий в эфире "ГС" заявил, что право защищать свою страну определено в Конституции, и его нужно реализовывать в рамках законодательства.

А политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" заявил, что у государства должна быть монополия на создание вооруженных, поскольку существует множество рисков, связанных добровольческими батальонами.