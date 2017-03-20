Мельник: сообщив о необходимости сместить Садового, Луценко вскрыл карты

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КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко считает, что мэр Львова Андрей Садовый должен понести ответственность за гибель четырех сотрудников ГСЧС Украины на Грибовичской свалке. Об этом он заявил во время общения с журналистами в понедельник, 20 марта, перед заседанием Совета регионального развития.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в генпрокуратуре ему подготовили подозрение, а также хотят отстранить от должности мэра.

В конце мая прошлого года на Грибовичской свалке во Львове произошел пожар. Под завалами спасатели нашли тела трех своих коллег, четвертый считается пропавшим без вести. В феврале текущего года в прокуратуре сообщили, что мусор горел не из поджога, а из-за ненадлежащей эксплуатации полигона.

Политическую составляющую этих заявлений проанализировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" политолог, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

"Сместить с должности может только городской совет, в котором он имеет большинство. Поэтому я не знаю, каким образом у господина Луценко это получится. Насколько я понял, идут у БПП идут переговоры с "УКРОПом" и "Свободой", чтобы объединиться с определенными депутатами горсовета "Самопомичи" и отстранить господина Садового. Но здесь он оговорился. То есть он просто показал карты и это он сделал зря. То, что вынесут подозрение возможно. И если дело дойдет до суда, то вряд ли украинский суд вынесет решение в пользу прокуратуры. Таких прецедентов не было"», — заявил Мельник.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил городского главу Львова Андрея Садового в нежелании решить "мусорную проблему" областного центра, заявив, что тот ищет лишь оправдания своему бездействию.