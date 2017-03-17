Гройсман обвинил Садового в нежелании решать "мусорную проблему" Львова

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил городского главу Львова Андрея Садового в нежелании решить "мусорную проблему" областного центра, заявив, что тот ищет лишь оправдания своему бездействию.

"Час назад провел телефонный разговор с городским головой Львова Андреем Садовым. Он сообщил, что те полигоны, с которыми мы договорились во время прошлого моего приезда во Львов, отказываются дальше принимать львовский мусор. Честно говоря, просто по-человечески, понимаю их позицию — и об этом сказал господину Андрею. Они не видят желание решить проблему с его стороны, а только постоянные проволочки. Поэтому, видимо, и отказываются, потому что не понимают сколько еще это будет продолжаться", — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

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Премьер также заявил, что его "поразил один факт", когда Садовый сказал ему, что говорил уже со всеми городскими головами, при этом "все отказываются" принимать мусор.

"Но на мой вопрос, с кем и когда он говорил на эту тему последний раз, ответил, что говорил с главой Виталием Кличко… где-то 1,5 месяца назад! Как бывший городской голова, всегда стараюсь помочь городским председателям, которые ко мне обращаются. Я уже не раз вмешивался в эту ситуацию, готов вмешаться еще раз. Но думаю, что в конце концов господин Андрей должен был бы начать решать эту проблему, а не искать снова, кто ему мешает", — добавил глава правительства.

После закрытия свалки под Львовом в прошлом году город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр Львова Андрей Садовой, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей этих регионов. Мэр обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу. В частности, Садовой заявлял, что ранее общался по этому поводу с премьером страны, но никакой реакции не последовало.

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Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что мэру Львова Садовому может грозить как отстранение от должности, так и уголовная ответственность.