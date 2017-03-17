Палий: в Раде только 25 нардепов могут качественно написать закон

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Украина отмечает столетие украинского парламентаризма 17 марта. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий еще в понедельник отметил, что все необходимые законопроекты будут рассмотрены еще до обеда пятницы, поскольку в повестке дня — торжественное заседание по случаю юбилея.

О том, чего украинским парламентариям удалось достичь за 100-летие своей работы, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" политолог Александр Палий.

"Этот парламент, наверное, самый продуктивный, хотя и первый парламент независимой Украины был достаточно интеллектуальным. Потом все ухудшалось и ухудшалось. После революции снова ситуация немного улучшилась, но не стремительно… Я уже не говорю о профессионализме, поскольку реально написать законы в этом парламенте может человек 20 — 25", — сказал Палий.

Ранее сообщалось, что народные депутаты на торжественное заседание Рады пришли в национальной одежде и исполнили молитву за Украину "Боже великий единый".