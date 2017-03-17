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    Политика

    Палий: в Раде только 25 нардепов могут качественно написать закон

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    Политолог Александр Палий заявил в эфире радиостанции "Голос Столицы", что текущий созыв Верховной Рады наиболее качественно и продуктивно работает за всю историю украинского парламента.
    Народный депутат Юрий Береза во время заседания Верховной Рады Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Украина отмечает столетие украинского парламентаризма 17 марта. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий еще в понедельник отметил, что все необходимые законопроекты будут рассмотрены еще до обеда пятницы, поскольку в повестке дня — торжественное заседание по случаю юбилея.

    Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко и Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет во время заседания Верховной Рады Украины
    УНИАН
    Битва вышиванок. В Раде отметили 100-летие Украинской революции

    О том, чего украинским парламентариям удалось достичь за 100-летие своей работы, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" политолог Александр Палий.

    "Этот парламент, наверное, самый продуктивный, хотя и первый парламент независимой Украины был достаточно интеллектуальным. Потом все ухудшалось и ухудшалось. После революции снова ситуация немного улучшилась, но не стремительно… Я уже не говорю о профессионализме, поскольку реально написать законы в этом парламенте может человек 20 — 25", — сказал Палий.

    Ранее сообщалось, что народные депутаты на торжественное заседание Рады пришли в национальной одежде и исполнили молитву за Украину "Боже великий единый".

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