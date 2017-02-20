Порошенко: победа Революции сорвала планы Москвы по усмирению Украины

КИЕВ, 20 — РИА Новости Украина. Герои Небесной сотни, которых сегодня вспоминает Украина, отдали жизнь за свободу и независимость страны, за право украинцев стать равноправными членами сообщества свободных народов, за демократические принципы, гарантирующие людям уважение к их достоинству и возможность свободно жить и развиваться, сказал в своей обращении президент Петр Порошенко.

"Самоотверженность и жертвенность рыцарей Майдана пробудили патриотический дух нашего народа и показали всем, что есть ценности, более дорогие даже чем собственная жизнь… Их имена — навсегда в когорте славных украинских победителей. Они будут вычеканены на величественном Мемориале в столице Украины. А главное — будут всегда оставаться в народной памяти", — говорится в обращении президента в связи с Днем Героев Небесной сотни.

"Судьбоносные события, которые произошли три года назад в самом сердце Украины, всколыхнули весь мир. Победа Революции достоинства сорвала давно взлелеянные планы Москвы по усмирению Украины, постепенного превращения ее в подимперскую колонию и дальнейшей экспансии.

Самоотверженность и жертвенность рыцарей Майдана пробудила патриотический дух нашего народа и показала всем, что есть ценности, дорогие даже собственной жизни. Благодаря героическому поступку этих людей мы живем уже в другом государстве, полностью осознаем себя большим, гордым народом.

Герои не умирают! Их имена — навсегда в когорте славных украинских победителей. Они будут высечены на величественном Мемориале в столице Украины. А главное — всегда оставаться в народной памяти.

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Подвиг Небесной сотни — наша национальная гордость и безапелляционный ориентир — вырвать Украину из цепких лап хищного двуглавого российского орла и превратить в процветающую европейскую державу.

Мы обязательно воплотим мечту Героев в реальность", — сказал глава государства.

Как сообщалось, накануне в центре Киева произошли столкновения активистов и полиции.