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    Порошенко: победа Революции сорвала планы Москвы по усмирению Украины

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    Годовщина Майдана: митинги, стычки, палатки (64)

    (обновлено: )8211
    В своем обращении по случаю Дня памяти Героев Небесной сотни Петр Порошенко заявил, что "судьбоносные события, которые произошли три года назад в самом сердце Украины, всколыхнули весь мир".
    Петр Порошенко
    Президент Украины

    КИЕВ, 20 — РИА Новости Украина. Герои Небесной сотни, которых сегодня вспоминает Украина, отдали жизнь за свободу и независимость страны, за право украинцев стать равноправными членами сообщества свободных народов, за демократические принципы, гарантирующие людям уважение к их достоинству и возможность свободно жить и развиваться, сказал в своей обращении президент Петр Порошенко.

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    "Самоотверженность и жертвенность рыцарей Майдана пробудили патриотический дух нашего народа и показали всем, что есть ценности, более дорогие даже чем собственная жизнь… Их имена — навсегда в когорте славных украинских победителей. Они будут вычеканены на величественном Мемориале в столице Украины. А главное — будут всегда оставаться в народной памяти", — говорится в обращении президента в связи с Днем Героев Небесной сотни.

    "Судьбоносные события, которые произошли три года назад в самом сердце Украины, всколыхнули весь мир. Победа Революции достоинства сорвала давно взлелеянные планы Москвы по усмирению Украины, постепенного превращения ее в подимперскую колонию и дальнейшей экспансии.

    Самоотверженность и жертвенность рыцарей Майдана пробудила патриотический дух нашего народа и показала всем, что есть ценности, дорогие даже собственной жизни. Благодаря героическому поступку этих людей мы живем уже в другом государстве, полностью осознаем себя большим, гордым народом.

    Герои не умирают! Их имена — навсегда в когорте славных украинских победителей. Они будут высечены на величественном Мемориале в столице Украины. А главное — всегда оставаться в народной памяти.

    Смотрите также: Массовые акции в центре Киева в годовщину Майдана

    Подвиг Небесной сотни — наша национальная гордость и безапелляционный ориентир — вырвать Украину из цепких лап хищного двуглавого российского орла и превратить в процветающую европейскую державу.

    Мы обязательно воплотим мечту Героев в реальность", — сказал глава государства.

    Как сообщалось, накануне в центре Киева произошли столкновения активистов и полиции.

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