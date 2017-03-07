НАБУ обжаловало закрытие дела в отношении Протаса

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Детективы НАБУ подали жалобу на решение старшего прокурора группы прокуроров Василия Кричуна о закрытии уголовного производства в отношении и.о. главы Государственной санитарной эпидемиологической службы Святослава Протаса и начальника одного из департаментов службы.

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Соответствующая жалоба была направлена на имя руководителя САП Назара Холодницкого 3 марта. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

В жалобе говорится, что детективы Бюро собрали исчерпывающую доказательную базу, поэтому не согласны с решением прокурора Кричуна об отсутствии состава преступления. Также, просят руководителя САП отменить постановление о закрытии уголовное производство. Кроме того, сменить группу прокуроров.

Напомним, главного санитарного врача Украины Протаса задержали 30 июня 2016 года по подозрению в организации схемы по хищению 400 тыс. грн бюджетных средств. Вместе с Протасом был задержан начальник департамента Государственной санитарно-эпидемиологической службы Чепурной.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и по ч.5 ст.27 и ч.4 ст.368 УКУ.