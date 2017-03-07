наверх
07.03.201709:25
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62- 0.03
  • USD27.02- 0.10
Рубрики
Ещё
    Политика

    НАБУ обжаловало закрытие дела в отношении Протаса

    (обновлено: )110
    Как отмечается, детективы Бюро собрали исчерпывающую доказательную базу, поэтому не согласны с решением прокурора Кричуна об отсутствии состава преступления.
    Святослав Протас на судебном заседании
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Детективы НАБУ подали жалобу на решение старшего прокурора группы прокуроров Василия Кричуна о закрытии уголовного производства в отношении и.о. главы Государственной санитарной эпидемиологической службы Святослава Протаса и начальника одного из департаментов службы.

    Оглашение решения суда по избранию меры пресечения Роману Насирову. Видео
    Facebook Светланы Залищук
    Арест Насирова. Оглашение судебного решения

    Смотрите также: Долгая дорога в СИЗО. Арест Романа Насирова

    Соответствующая жалоба была направлена на имя руководителя САП Назара Холодницкого 3 марта. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

    В жалобе говорится, что детективы Бюро собрали исчерпывающую доказательную базу, поэтому не согласны с решением прокурора Кричуна об отсутствии состава преступления. Также, просят руководителя САП отменить постановление о закрытии уголовное производство. Кроме того, сменить группу прокуроров.

    Напомним, главного санитарного врача Украины Протаса задержали 30 июня 2016 года по подозрению в организации схемы по хищению 400 тыс. грн бюджетных средств. Вместе с Протасом был задержан начальник департамента Государственной санитарно-эпидемиологической службы Чепурной.

    Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и по ч.5 ст.27 и ч.4 ст.368 УКУ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров с супругой во время заседания суда
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Андрей Дзиндзя на блокпосту участников блокады
    Блокада расширяется: активность в Конотопе
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа