Суд снял арест со средств сына Януковича на сумму более $11,5 млн

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева снял арест со средств на сумму 312,5 миллиона гривен (более 11,5 миллиона долларов) Александра Януковича — сына экс-президента Украины Виктора Януковича, которые поступили в Международный инвестиционный банк от Всеукраинского банка развития, передает агентство "Украинские новости".

По информации агентства, об этом говорится в постановлении суда от 2 марта. При этом в едином государственном реестре судебных решений есть документ, в котором отмечается, что суд постановил "отменить арест на денежные средства, находящиеся на счете… открытом в ОАО "Международный инвестиционный банк", наложенный постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева Тарасюк К.А. от 25 января 2017 года". Однако сумма и имя фигуранта не указываются.

"По информации Государственной службы финансового мониторинга, служебные лица Всеукраинского банка развития 10 января 2017 года осуществили перечисление денежных средств в сумме 312,49 миллиона гривен в Международный инвестиционный банк. В постановлении Печерского райсуда от 25 января сказано, что указанные деньги являются предметом уголовного правонарушения, а их фактическим владельцем является Александр Янукович", — сообщили "Украинские новости".

Напомним, 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в отношении бывших высших должностных лиц времен президентства Януковича. Последний раз санкции были продлены год назад. В сентябре прошлого года трибунал Суда ЕС признал незаконными санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, его старшего сына Александра и экс-главы Администрации президента Андрея Клюева с марта 2014 по март 2015 годов, но подтвердил ограничительные меры, действовавшие с марта 2015 по март 2016 годов.