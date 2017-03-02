Экс-нардеп: Порошенко планирует сбежать в Испанию

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник утверждает, что президент Украины Петр Порошенко отправил в Испанию два самолета с деньгами и планирует сбежать туда.

"Получил информацию от таможенников и службы СБУ, что в январе Порошенко отправил в Испанию два самолета с деньгами и художественными ценностями. Оформили груз как дипломатический… Он потом будет всех убеждать, что бежал с Украины с ручной кладью", — написал Олейник в четверг на своей странице в Facebook.

По его словам, посол Украины в Испании является другом президента Украины и сейчас "присматривает за домом Порошенко" в этой стране.

Ранее СМИ сообщали, что у президента Петра Порошенко есть вилла на юге Испании, однако он не указал ее в своей электронной декларации.