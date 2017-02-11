Порошенко в понедельник встретится с премьером Молдавии

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В понедельник, 13 февраля, президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом, сообщает пресс-служба главы государства.

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Сообщается, что церемония встречи состоится в Киеве в 12:00 на ступенях Дома Городецкого, ул. Банковая, 10.

В 12:45 запланирована встреча Порошенко и Филипа с представителями средств массовой информации.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 12 февраля, президент Петр Порошенко встретится с президентом Республики Словения Борутом Пахором, который осуществит рабочий визит в Украину.