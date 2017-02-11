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    Политика

    Порошенко в понедельник встретится с премьером Молдавии

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    Церемония встречи состоится в Киеве в 12:00 на ступенях Дома Городецкого. В 12:45 запланирована встреча Порошенко и Филипа с представителями средств массовой информации.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Петр Порошенко/Facebook

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В понедельник, 13 февраля, президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом, сообщает пресс-служба главы государства.

    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Сайт президента Украины
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область

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    Сообщается, что церемония встречи состоится в Киеве в 12:00 на ступенях Дома Городецкого, ул. Банковая, 10.

    В 12:45 запланирована встреча Порошенко и Филипа с представителями средств массовой информации. 

    Ранее сообщалось, что в воскресенье, 12 февраля, президент Петр Порошенко встретится с президентом Республики Словения Борутом Пахором, который осуществит рабочий визит в Украину.

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