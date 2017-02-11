наверх
11.02.201702:23
Курсы валют НБУ
  • EUR28.90+ 0.19
  • USD27.03+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область

    Тема:

    Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее (179)

    1201
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Сайт президента Украины
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Сайт президента Украины
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Сайт президента Украины
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Сайт президента Украины
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Сайт президента Украины
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Сайт президента Украины
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Сайт президента Украины
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Сайт президента Украины
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Сайт президента Украины
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Сайт президента Украины
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Сайт президента Украины
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Сайт президента Украины
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Сайт президента Украины
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Сайт президента Украины
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Сайт президента Украины
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Сайт президента Украины
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Сайт президента Украины
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Сайт президента Украины
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Сайт президента Украины
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Сайт президента Украины

    Рекомендуем

    Прощание с командиром батальона Сомали М. Толстых (Гиви) в ДонецкеФотоитоги 10 февраля: похороны "Гиви", Порошенко в Ивано-Франковской области, открытие Berlinale16:47 10.02.2017
    Безрукавки Лещенко. Лучшие фотожабы на драку в Раде"Безрукавки Лещенко". Лучшие комментарии и фотожабы на драку в ВР14:15 10.02.2017
    Снегопад в БостонеВосточное побережье США в снежном плену13:02 10.02.2017
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых ГивиДонецк: церемония прощания с "Гиви"12:21 10.02.2017
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваляЦеремония открытия 67-го Берлинского кинофестиваля10:15 10.02.2017
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием УкрзализныциМитинг профсоюза железнодорожников под зданием "Укрзализныци"06:22 10.02.2017
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в КиевеВстреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве03:53 10.02.2017
    Драка в Черкасском облсовете из-за русского языкаДрака и антикоррупционный перформанс в Черкасском облсовете23:45 09.02.2017
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея ЛещенкоФотоитоги 9 февраля: драка в Раде, Ципрас в Киеве и взрыв на французской АЭС18:33 09.02.2017
    Все фотоленты
    Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область

    В рамках рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, президент Петр Порошенко принял участие в открытии новой поликлиники Коломыйской центральной районной больницы.

    "Мне приятно, что не надо будет никуда ездить. Квалификация врачей не вызывает сомнений", — подчеркнул Глава государства и добавил, что приехал на открытие не с пустыми руками и передаст поликлинике аппарат ультразвуковой диагностики.

    Кроме того, глава державы принял участие в открытии нового корпуса Галицкой центральной районной больницы в городе Галич Ивано-Франковской области. 

    "Галицкая центральная больница начала строиться в 1978 году. Каждый Президент обещал ее достроить, и только сейчас, когда страна находится в очень непростых условиях, когда мы защищаем украинскую землю от российской агрессии, когда мы последнее отдаем на создание наших славных ВСУ, удалось достроить", — отметил президент.

    Смотрите также: Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве

    Также во время визита в Ивано-Франковскую область глава государства вручил сертификаты и ключи от четырех пожарных автомобилей руководителям подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.

    Позднее Порошенко провел совещание по вопросам реализации дорожного эксперимента в западных регионах Украины. Президент заслушал доклады руководителей областей по реализации программ строительства дорог в 2016 году и планов на 2017 год, по результатам которого дал ряд поручений.

    Глава государства выразил убеждение, что эксперимент по отчислению 50% средств от сверхплановых поступлений от таможенных платежей в специальные фонды областных бюджетов должен быть распространен на территории всей Украины и отметил важность ускорения принятия решения правительством о порядке выполнения этого эксперимента.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки