Визит Порошенко в Ивано-Франковскую область

В рамках рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, президент Петр Порошенко принял участие в открытии новой поликлиники Коломыйской центральной районной больницы.

"Мне приятно, что не надо будет никуда ездить. Квалификация врачей не вызывает сомнений", — подчеркнул Глава государства и добавил, что приехал на открытие не с пустыми руками и передаст поликлинике аппарат ультразвуковой диагностики.

Кроме того, глава державы принял участие в открытии нового корпуса Галицкой центральной районной больницы в городе Галич Ивано-Франковской области.

"Галицкая центральная больница начала строиться в 1978 году. Каждый Президент обещал ее достроить, и только сейчас, когда страна находится в очень непростых условиях, когда мы защищаем украинскую землю от российской агрессии, когда мы последнее отдаем на создание наших славных ВСУ, удалось достроить", — отметил президент.

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Также во время визита в Ивано-Франковскую область глава государства вручил сертификаты и ключи от четырех пожарных автомобилей руководителям подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.

Позднее Порошенко провел совещание по вопросам реализации дорожного эксперимента в западных регионах Украины. Президент заслушал доклады руководителей областей по реализации программ строительства дорог в 2016 году и планов на 2017 год, по результатам которого дал ряд поручений.

Глава государства выразил убеждение, что эксперимент по отчислению 50% средств от сверхплановых поступлений от таможенных платежей в специальные фонды областных бюджетов должен быть распространен на территории всей Украины и отметил важность ускорения принятия решения правительством о порядке выполнения этого эксперимента.