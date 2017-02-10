Порошенко встретится с президентом Словении 12 февраля

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье, 12 февраля, президент Петр Порошенко встретится с президентом Республики Словения Борутом Пахором, который осуществит рабочий визит в Украину.

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Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, встреча начнется в 9.00.

Напомним, в пятницу, 10 февраля, президент Словении встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Они обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Донбассе.