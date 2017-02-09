Спецкор из Молдовы: население сильно разочаровано в евроинтеграции

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что республике жизненно необходимо восстановить отношения с Россией. Такое заявление молдавский лидер сделал на встрече с председателем Совета Европы Дональдом Туском.

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Он также отметил, что Кишинев может расторгнуть соглашение об ассоциации с ЕС. Додон объяснил, что, несмотря на оптимистические прогнозы о развитии страны, после подписания соглашения об ассоциации с ЕС ситуация в стране ухудшилась.

Подробнее о настроениях в обществе Молдовы в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент из Молдовы Сергей Цуркан.

Какая реакция у населения на высказывания главы государства?

– Ничего нового не произошло, потому что Додон с момента избрания и инаугурации не менял своих взглядов. Такие заявления он делал и в России, когда ездил в Москву, и в ЕС, на встрече с председателями Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером и с председателем Европейского Совета Туском.

Он сказал, что ситуация в Молдове не улучшилась, а ухудшилась. Но при этом он поблагодарил ЕС за те деньги, за ту помощь, которую европейские структуры оказывают, потому что Молдова сейчас находится на содержании, грубо говоря, ЕС, то есть та помощь, которая приходит, идет в том числе и на пополнение бюджета, а есть доплата бюджетникам – это все деньги ЕС, потому что у нас бюджетный дефицит.

И, конечно же, Додон отметил, что у населения есть разочарование в европейской интеграции. Если в 2009 году 70% населения выступало за евроинтеграцию в ЕС, то сейчас намного меньше – по социологическим опросам, где-то 30% с небольшим.

Игорь Додон отметил, что вину за то, что население не почувствовало улучшений, он не перекладывает на Европу, а перекладывает на власти Кишинева, которые эти деньги использовали не по назначению.

Додон говорит о том, что, возможно, будет проведен референдум, чтобы расторгнуть соглашение об ассоциации.

– Я полагаю, что никакого референдума не будет, потому что Игорь Додон говорит в большей степени в перспективе, то есть достаточно аккуратно, что если в 2018 году большинство парламентское возьмет партия социалистов, то есть партия, лидером которой он являлся до избрания, и парламент выскажется за отмену этого соглашения, то он не будет против.

Не стоит забывать, что реальные рычаги власти – не у него, а у парламента и у правительства, а там социалисты в меньшинстве. Если допустить, что он будет, то, скорее всего, результат будет где-то 50 на 50, плюс-минус 1-2%, потому что у нас общество разделено, а Додон выиграл с перевесом в 60 тысяч голосов. Это достаточно минимальный перевес даже для такой небольшой республики, как Молдова.

Как в Молдове относятся к протестам в Румынии?

– Конечно, жители Молдовы несколько с горечью наблюдают за тем, что в Румынии настолько сформировано гражданское общество, что из-за каких-то несерьезных, на первый взгляд, причин, как амнистия, такое количество людей вышло на улицу, а у нас был украден миллиард – треть бюджета…

Какие-то вялые попытки митингов были, но это все сошло на нет в течении года. В воскресенье внепарламентская оппозиция – "Наша партия", и проевропейская партия попытались выйти на митинг, но людей было мало, какой-то поддержки реальной не было.

Впрочем, некоторые эксперты говорят, что вполне возможно, что ближе к весне, когда потеплеет, начнутся какие-то протестные движения, но нужен новый повод.

Ранее политолог Кирилл Молчанов в эфире "ГС" спрогнозировал, стоит ли ожидать продвижения в урегулировании Приднестровского конфликта в связи с приходом нового руководства в Кишиневе и Тирасполе.