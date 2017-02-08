Рада ратифицировала соглашение о сотрудничестве с Евроюстом

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада ратифицировала соглашение о сотрудничестве с Европейской организацией по вопросам юстиции (Евроюст), что позволит усилить сотрудничество в борьбе с тяжкими преступлениями, в частности, терроризмом.

Решение о ратификации на заседании в среду поддержало 230 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Соглашение было подписано между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции 27 июня 2016 года в Брюсселе.

"Ратификация соглашения создаст правовую основу для использования нашим государством возможностей этой организации относительно быстро обмена информацией, координацией действий правоохранительных органов в противодействии трансграничной преступности и содействия сбору доказательств. Таким образом, предусматривается обеспечение реального повышения эффективности деятельности компетентных органов Украины и Европейского союза в привлечении к ответственности лиц, которые совершили тяжкие преступления транснационального характера", — говорится в пояснительной записке к документу.

По словам заместителя министра юстиции Украины Сергия Петухова, Евроюст был создан в 2002 году, основной задачей которого является налаживание сотрудничества между государствами-членами ЕС и третьими странами в досудебном расследовании самых больших трансграничных преступлений, таких как борьба с терроризмом, торговля людьми, оборот наркотиков и киберпреступность.

"Это соглашение необходимо Украине, так как генеральная прокуратура активно сотрудничает с Евроюстом на протяжении 2014-2016 годов. Генпрокуратура принимала участие в более чем 16 полноценных заседаниях Евроюста", — сказал Петухов, выступая в Раде.

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