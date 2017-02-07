Под крылышком у Авакова. Глава Нацполиции - битва не на жизнь

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В среду, 8 февраля, Кабинет министров Украины может утвердить кандидатуру на должность главы Национальной полиции. Ее подаст глава МВД Арсен Аваков. Сейчас министр должен определиться, захочет ли он видеть на этом посту кого-то из трех рекомендованных ему претендентов, прошедших конкурсный отбор, или же он предложит вообще другого кандидата. Вопрос только в том, выберет ли министр профессионала, готового работать, знающего, что надо делать, наделенного положенными полномочиями и не "пляшушего под чужую дудку" или новый глава Нацполиции будет "ширмой", марионеткой для приближенных Авакова.

Три претендента на пост

Члены Комиссии подали на рассмотрение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова три кандидатуры — двоих сотрудников МВД и одного из Минюста. Всего поступило 70 заявок на участие в конкурсе, но 24 кандидата не соответствовали необходимым квалификационным требованиям к должности: полное высшее юридическое образование, стаж работы в отрасли права не менее 7 лет, стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет. Эти 24 кандидата были сняты с конкурса, остальные 46 были приглашены на квалификационное тестирование, которое проходило 24 января. Три кандидата отказались от дальнейшего участия в конкурсе, среди них глава управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко, а также и. о. главы Нацполиции Вадим Троян. Тестирование прошли 43 кандидата. Но только три, по мнению комиссии, оказались самыми достойными: Константин Бушуев — заместитель главы Нацполиции, Сергей Князев - начальник Департамента уголовного розыска НПУ и Андрей Вишневский — директор "Координационного центра по предоставлению правовой помощи" при Минюсте.

Как ни странно, но несмотря на то, что в рейтинге претендентов генерал Сергей Князев занял третье место, ему отдают предпочтение многие эксперты. Прежде всего потому, что он прошел путь от рядового опера до начальника управления уголовного розыска в Киевской области, а позже руководил милицией в двух областях — Закарпатской и Ровенской. В данный момент он главный розыскник страны и этим качественно отличается от штабиста Бушуева и юриста Вишневского, у которых нет понятия об оперативной работе. Хотя и Князев при всех его профессиональных достижениях, по мнению тех, кто с ним знаком, не самая сильная кандидатура. Кто-то склоняется к кандидатуре штабиста Бушуева.

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Как утверждают эксперты, если бы глава МВД был не гражданским и не заполитизированным, тогда можно было бы рассчитывать, что главной Нацполиции станет специалист, а не очередной случайный человек. Но после того как в недавнем прошлом на должности главы Нацполиции оказалась учительница из Грузии Хатия Деканоидзе, без знания юриспруденции, украинских законов, специфики работы МВД, а так же украинских реалий, на этом посту можно ожидать кого угодно. Главой Нацполиции может стать случайный человек, только для того, чтобы за его спиной приближенные к Авакову люди могли делать все, что хотят и было на кого потом свалить проколы в работе, как это и было сделано в случае с Деканоидзе. Ее сейчас считают ответственной за провал реформы в ведомстве, при том что, как она сама утверждает, ей не давали работать и развернуться в полную силу. И не факт, что Аваков порекомендует на этот пост человека не из списка предложенного комиссии — покладистого и управляемого.

Замкнутый круг МВД

Экс-руководителя главного следственного управления МВД Украины Григория Мамку прежде всего удивляет то, что ни один из кандидатов на серьезный пост не представил программу работы Национальной полиции, варианты выхода из сложившегося кризиса, и то, каким образом будет налажена работа подразделений в борьбе с преступностью. В то же время, как отмечает бывший следователь, пока руководить МВД будет политик, кардинально в силовом ведомстве ничего не изменится.

"Обсуждать три кандидатуры, которые предлагают на это пост члены комиссии, я не буду. Но, как по мне, действующим работникам полиции комфортнее было бы работать с Князевым, так как он все-таки специалист в области уголовного розыска. Князев понимает суть проблемы, как надо расследовать преступления. Но пока мы не уберем Нацполию из МВД, ничего изменить не удастся. Ведь каждая кандидатура согласовывается с министром и если ему не понравится, к примеру, начальник УВД, его могут убрать. Министр назначит другого, с которым может не сработаться глава Нацполиции. Любой глава Нацполиции все будет делает с оглядкой на министра. А это замкнутый круг и пока его не разорвем, кого бы не назначили, толку не будет", — считает Григорий Мамка.

По мнению эксперта, не факт, что Аваков остановится на ком-то из этих троих, а не предложит свою кандидатуру.

"Министр может не учитывать рекомендованных ему кандидатов, так как по закону на эту должность кандидатуру предлагает глава МВД и вносит на Кабмин ходатайство в отношении одного кандидата. Это не запрещено. Это может быть кто угодно. Ведь не зря же все акцентируют внимание на том, что мнение комиссии носит консультативный характер. Не факт, что кандидатуру главы полиции Авакову подскажут с Банковой. Есть такое негласное правило расставлять на руководящие должности по квотному правилу — если министр от Народного фронта, то глава Нацполиции может быть от БПП. Хатия Деканоидзе стала главой МВД по рекомендации с Банковой", — отметил Григорий Мамка.

Как подчеркивают специалисты, пока не придет человек, который начнет работать и переживать за конечный результат и правильно ставить задачи, ничего не поменяется. Проблема в том, что сегодня в МВД ни у кого нет желания работать и менять. Сегодня в МВД, как и раньше, должности раздаются для достижения определенных финансовых целей, в результатах работы никто не заинтересован.