Борьба за влияние в итоге разрушит коалицию в Раде - депутат

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Несмотря на огромное количество внутренних противоречий, депутаты парламентского большинства будут до последнего пытаться сохранить коалицию, уверен внефракционный нардеп Сергей Лабазюк.

"Коалиция будет держаться до последнего, ведь каждый из депутатов большинства понимает — если эта Рада пойдет на досрочные выборы, многие уже не вернутся в парламент. Сегодня ведь уже нереально завоевать симпатии общества с помощью каких-то лозунгов. Люди, во-первых, разочарованы, а во-вторых голодные. Кроме того, имеется понимание того, что следующая Верховная Рада будет во многом хуже в профессиональном плане, чем даже нынешняя. Такое положение вещей может привести к тому, что мы потеряем государство или в лучшем случае, страну отбросит еще на 10-15 лет назад. Сложно и представить, чем это все может закончится. Думаю, что ближайшие два-три месяца как раз и покажут, рассыпется Верховная Рада или будет работать дальше", — говорит депутат.

По мнению политика, реальным катализатором разрушения парламентского большинства может стать чрезмерная борьба за влияние.

"Когда "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" оформляли отношения, они разделяли сферы влияния — министерства, потоки и т. д. Сегодня пропрезидентская сила пытается прибрать все к своим рукам. В то же время, "Народный фронт" сопротивляется как только может. Но и в этой силе прекрасно понимают, что не могут диктовать свои условия — если они пойдут на перевыборы, то не смогут вернуться в Раду. Сегодня у Порошенко гораздо больше силы, поэтому он поэтапно будет отвоевывать себе рычаги воздействия. Это выгоднее, чем сотрудничать с "Народным фронтом", который постоянно шантажирует. Здесь очень тонкая грань, такие вещи как, например, отставка главы МВД Арсена Авакова может развалить всю конструкцию", — резюмировал Лабазюк.

Ранее фракция "Блок Петра Порошенко" призвала депутатов "Радикальной партии", "Самопомочи" и "Батькивщины" вернуться в коалицию для формирования конституционного большинства.