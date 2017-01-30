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    Политика

    Погребинский: слова Меркель об исключительности "нормандского формата" - неправда

    (обновлено: )649110
    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире "ГС" заявил, что за два года в переговорах по Донбассу фактически нет продвижения вперед.
    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины находится с визитом в Германии. Петр Порошенко уже провел встречи с канцлером Ангелой Меркель, президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем.

    Брифинг Порошенко и Меркель
    Громадське Телебачення, youtube
    Брифинг Петра Порошенко и канцлера ФРГ Ангелы Меркель

    При этом плановый визит президента Украины в Германию происходит на фоне ожесточенных боев на востоке — в районе Авдеевской промзоны, и после первых переговоров новоизбранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным

    Можно ли ожидать прогресса от переговоров Порошенко с немецкими партнерами, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    "Мне кажется очень важным вот что сказать. То, что Ангела Меркель по-прежнему говорит, что "нормандский формат" — замечательный и другого быть не может и надо им пользоваться, мне кажется, что это совершенная неправда. Мне кажется, что он полностью провалил свою функцию. Никакого продвижения вперед за два года фактически нет. Это просто изображение, хорошая мина при плохой игре Ангелы Меркель. Она должна бы признать, что ничего нет. Она говорит: сложно, будем дальше двигаться. Куда?" — заявил Погребинский.

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