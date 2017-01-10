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Защита Ефремова намерена допросить в суде Турчинова и Пашинского

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Дело Ефремова. Первый пошел? (634)

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Адвокат Александр Мельников уточнил, что заявил ходатайства о допросе Александра Турчинова, который был в 2014 году и.о. президента и главы его администрации на тот момент.
Александр Турчинов. Архивное фото
Украинское фото

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Защита экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова планирует допросить в суде в качестве свидетеля секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, сказал адвокат Александр Мельников.

Елена Дьяченко
РИА Новости Украина Евгений Котенко
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Ранее Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова.

"Мной заявлены ходатайства о допросе таких людей, начиная от бывшего тогда и. о. президента Александра Турчинова, его главы администрации (президента – ред.) Сергея Пашинского, экс-главы СБУ (Службы безопасности Украины – ред.) Валентина Наливайченко", — сказал Мельников в интервью информагентству "Украинские новости", опубликованному во вторник.

Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры, пытался вылететь в Австрию. Его подозревают в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, а также в причастности к созданию самопровозглашенной Луганской народной республики. Кроме того, Ефремов подозревается в завладении имуществом госпредприятия "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением.

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